Сочинение на тему "Почему татарская девочка Дина помогла сбежать русскому офицер?? Жилину" Пожалуйста очень срочно!!!!!!! Нужно чтобы был чисто ответ на вопрос в виде сочинения, но не перессказ

Литература
Сочинение на тему "Почему татарская девочка Дина помогла сбежать русскому офицер?? Жилину" Пожалуйста очень срочно!!!!!!! Нужно чтобы был чисто ответ на вопрос в виде сочинения, но не перессказ
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