Сочинение, на тему : поездка в город, где правит Сквозник-Дмухановский. Комедия "Ре??изор", Н. В. Гоголь

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В комедии «Ревизор» великий русский писатель Н. В. Гоголь показал нам один из российских уездных городов, в котором правит городничий Антон Антонович Сквозник-Дмухановский. Взору читателя предстает город, доведенный до ужасного состояния: дома в аварийном состоянии, улицы засыпаны мусором. Везде царит коррупция и разруха. Но иначе и быть не может, ведь сам городской глава – большой взяточник и вор. Глядя на него, воруют и другие городские чиновники. Судья Ляпкин-Тяпкин за любое решение дела в пользу подсудимого берет взятки борзыми щенками. Попечитель богоугодных заведений Земляника разворовал все деньги, выделенные на содержание больниц и приютов. Полицейские Держиморда, Свистунов и Пуговицын избивают задержанных. Городские помещики Добчинский и Бобчинский вместо того, чтобы приносить пользу обществу, день изо дня распространяют городские сплетни, а почтмейстер Шпекин вместо соблюдения тайны переписки вскрывает и перечитывает все почтовые отправления. И все это городскими чиновниками делается постоянно и безнаказанно. Автор комедии не случайно решил не называть имени показанного им уездного города, ведь похожая ситуация наблюдалась во многих российских городах ХIХ века. Таким образом, Н. В. Гоголь на одном примере высмеял весь пронизанный коррупцией чиновничий аппарат царской России, что принесло автору колоссальную славу и признание как среди современников, так и будущих поколений, поскольку вопросы борьбы с коррупцией актуальны до сих пор. Поэтому не случайно, что «Ревизор» и сегодня с большим успехом идет на большинстве театральных сцен и подмостков. :)