Сочинение на тему: Разум и чувства и произведении Островского "Гроза"

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Сочинение на тему: Разум и чувства и произведении Островского "Гроза"
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Гость:
Островский назвал свою пьесу «Гроза» . Сегодня слово «гроза» мы понимаем в первую очередь как ненастье с громом и молнией. Это слово используется и тогда, когда речь идет о чем-нибудь внушающем страх и ужас. Действие драмы происходит в провинциальном городе Калинове, расположенном на берегу Волги. В купеческих домах, за высокими заборами, за тяжелыми замками льются невидимые слезы, творятся темные дела. В душных купеческих хоромах царит произвол самодуров. Тут же разъясняется, что причина нищеты – бессовестная эксплуатация бедных богатыми. В пьесе выступают две группы обитателей города Калинова. Одна из них олицетворяет гнетущую власть «темного царства» . Это Дикой и Кабаниха, угнетатели и враги всего живого и нового. К другой группе относятся Катерина, Кулигин, Тихон, Борис, Кудряш и Варвара. Это жертвы «темного царства» , но по- разному выражающие свой протест против этой силы. Рисуя образы представителей «темного царства» - Дикого и Кабаниху, автор совершенно ясно показывает, что деспотизм и жестокость их держаться на деньгах. Это деньги дают Кабанихе возможность и распоряжаться у себя в доме, и командовать странницами, которые постоянно всему свету разносят ее нелепые мысли, да и вообще диктовать нравственные законы всему городу. Основной смысл жизни Дикого - обогащение. Жажда денег изуродовала его, превратила в безрассудного скрягу. Нравственные устои в его душе основательно расшатаны. Против «отцов» города восстают молодые силы жизни. Катерина, главная героиня пьесы, - натура сильная и свободная, чистая и светлая, любящая и искренняя, но в мире, где ей приходиться жить, эти качества не только не присущи большинству людей, им просто не доступно их понимание. Ее трагедия состоит в том, что девушку заставляют жить в неволе, заставляют изменить своим нравственным убеждениям. Катерина попадает в семью Кабановых, ее выдали замуж за человека, которого она не знала и любить не могла. Но старается быть верной и любящей женой. Она готова на все для любимого человека, преступая даже те понятия о грехе и добродетели, которые были ей священными. Внутренняя чистота и правдивость не позволяют ей лгать в любви, обманывать, притворяться. Добролюбов назвал Катерину «лучом света в темном царстве» . Самоубийство ее как бы на миг осветило беспробудный мрак «темного царства».
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