Задача номер 21. Решить.

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Пусть х риса было первоначально, тогда первому покупателю продано 0,5х+1, а другому 0,5(0,5х)+1=0,25х+1. Осталось 14 кг, составим уравнение: х-(0,5х+1+0,25х+1)=14 х-(0,75х+2)=14 х-0,75х-2=14 0,25х=14+2 0,25х=16 х=64 Ответ: 64 кг