Морфемный и словообразовательный разбор слов насквозь и прокопчённая
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Морфемный и словообразовательный разбор слов насквозь и прокопчённая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфемный насквозь ( "на" приставка ,"сквозь" корень) прокопчённая ( "про" приставка, "копч" корень, "ённ" суффикс ,"ая" окончание) Словообразовательный: Прокоптить+ённ+ ая На+ сквозь ( со словообразовательным разбором слова "прокопчённая" я неуверенна)
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