Укажи число и род им ен существительных как ты их узнаешь потом зако нчи таблицу н??с шея крыло ноги
Русский язык
Укажи число и род им ен существительных как ты их узнаешь потом зако нчи таблицу н??с шея крыло ноги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нос-ед.ч,м.р шея-ед.ч,ж.р крыло-ед.ч,ср.р ноги-мн.ч,во мн.ч род не указывается
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