Сочинение на тему роль деепричастия в тексте

Русский язык
Сочинение на тему роль деепричастия в тексте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В словосочетании причастия и деепричастия могут быть как главными, так и зависимыми словами. Деепричастие обозначает добавочное действие, а причастие — признак по действию. Причастия и деепричастия, являясь особыми формами глагола, в предложении и тексте играют роль дополнительного средства для обозначения действия, добавляют динамики повествованию. Также причастия используются в текстах-описаниях для придания образности, так как имеют признаки прилагательного.  Ну вроде все
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