Сочинение на тему "Собака друг или враг"

Гость: Гость:

У всех по-разному. Если у человека некому выговориться, рассказать проблему- собака поможет(как не странно). Она поймет, утешит даже без слов.Человеку собаки помогают также в поиске пропавших людей, попавших под лавину. Сколько человеческих жизней может спасти одна собака!.. Они охраняют дом. служат поводырями... Но некоторые люди считают собаку врагом. Но не надо так делать. Люди боятся собак иногда потому, что "зубастая, злая и лохматая" собака олицетворяет другие их потаенные страхи, которые они боятся рассказать по тем или иным причинам.По моему мнению. собак не надо бояться они не причинят вам зла, они просто защищаются.Так что если вы немного побаиваетесь собак, просто пройдите мимо. Научитесь перебарывать свой страх и ... любите собак!:)