Как составить по Англисскому (Напиши предложения почтальона по порядку,,

Английский язык
Как составить по Англисскому (Напиши предложения почтальона по порядку,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе бы русский сначала подучить. а потом за английский язык браться. я не понимаю, что ты хочешь сделать.
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