Помогите пожалуйста а)

Математика
Помогите пожалуйста а)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х -урожайность с одного куста400*х-кг у одного300*х-кг у другого490кг=490000г400х+300х=490000700х=490000х=490000:700х=700г-урожайность одного кустаили 400х+300х=490700х=490х=490:700х=0,7кг

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