Для функции f(x)=2cosx найдите первообразную, график которой проходит через точку А (pi;1)
Алгебра
Для функции f(x)=2cosx найдите первообразную, график которой проходит через точку А (pi;1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)=2cosx Общий вид первообразной: F(x)=2sinx+C Найдем С 1=2*sin П+С 1=2*0+С С=1 Ответ:первообразная,график которой проходит через точку А F(x)= 2sinx+1
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