Дам 10 баллов!На какие 3 части делилось римское общество?Или ответ на вопрос чем отличается управление в Риме и в Афинах?
История
Дам 10 баллов!На какие 3 части делилось римское общество?Или ответ на вопрос чем отличается управление в Риме и в Афинах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Законодательные полномочия были разделены междумагистратами, сенатом и комициями. Первые вносили законы в сенат, в свою очередь сенат - государственный совет, ну и третьи голосовали за законы междумагистр - за или против
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