Характеристика новгородского княжества

Гость: Гость:

В первые столетия своего существования поселение было небольшое (по меркам современности). Новгород был полностью деревянным. Он располагался по двум сторонам реки, что было достаточно уникальным явлением, поскольку обычно поселения находились на холме и на одном берегу. Первые жители сооружали свои дома неподалеку от воды, но не вплотную к ней, из-за довольно частых наводнений. Улицы города строились перпендикулярно Волхову. Чуть позже их соединили "пробойными" переулками, которые шли параллельно реке. С левого берега возвышались стены Кремля. В то время он был намного меньше, чем тот, что стоит в Новгороде сейчас. На другом берегу в Словенском поселке располагались усадьбы и княжеский двор.