Расспросите своих родителей бабушек и дедушек обращаются войне Какие военные события и запомнились Из воспоминаний близких людей Какие книги о войне оставили след в их памяти Какие песни и стихи хотел бы послушать

Литература
Расспросите своих родителей бабушек и дедушек обращаются войне Какие военные события и запомнились Из воспоминаний близких людей Какие книги о войне оставили след в их памяти Какие песни и стихи хотел бы послушать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стих ,,Расказ Танкиста'',,,Последний день Матвея Кузьмина,Книга ,,Война''
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