Расспросите своих родителей бабушек и дедушек обращаются войне Какие военные события и запомнились Из воспоминаний близких людей Какие книги о войне оставили след в их памяти Какие песни и стихи хотел бы послушать

Литература

Расспросите своих родителей бабушек и дедушек обращаются войне Какие военные события и запомнились Из воспоминаний близких людей Какие книги о войне оставили след в их памяти Какие песни и стихи хотел бы послушать

Автор: Гость