Как можно сказать по другому? Вот я вам дам на пряники- __________________________________

Литература
Как можно сказать по другому? Вот я вам дам на пряники- __________________________________
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Гость:
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