Как можно сказать по другому? Вот я вам дам на пряники- __________________________________
Литература
Как можно сказать по другому? Вот я вам дам на пряники- __________________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сейчас я вас накажу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
История
Дать характеристику одной из конференций большой тройки ( Тегеран, Ялта, Потсдам ) какие основные вопросы решались и какое решение было принято- в ...
Физика
Определите предел измерений и чувствительность вольтметра со шкалой на 150 делени?? и ценой деления 0,3 В/дел