Под столами,на столах,под столом,из под столов найти окончания в словах
Русский язык
Под столами,на столах,под столом,из под столов найти окончания в словах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столами -и столах-ах столом -ом столов-в
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На первой ферме 112 коров, а на второй - 102 коровы. При одинаковой норме расхода сена ??а второй ферме в день расходуется на 160 кг сена меньше, ч...
Математика
Самолёт пролетает 3600 км за 4 часа. Сколько времени понадобится вертолёту, чтобы пр??лететь это же расстояние, если его скорость составляет 1/4 ск...
Русский язык
В каких отношениях друг к другу находятся слова ГЛУБИННЫЙ – ГЛУБОКИЙ А) паронимы ??) омонимы В) синонимы Г) антонимы