Помогите пожалуйста твир "праздники моей семьи"

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Праздники моей семьи Мы празднуем мой День Рождения вместе. У моего папы такого-то числа и такого-то месяца День Рождения. У моей мамы такого-то числа и такого-то месяца День Рождения. Мы празднуем все праздники вместе