Помогите пожалуйста твир "праздники моей семьи"
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Помогите пожалуйста твир "праздники моей семьи"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Праздники моей семьи Мы празднуем мой День Рождения вместе. У моего папы такого-то числа и такого-то месяца День Рождения. У моей мамы такого-то числа и такого-то месяца День Рождения. Мы празднуем все праздники вместе
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