Помогите пожалуйста твир "праздники моей семьи"

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Помогите пожалуйста твир "праздники моей семьи"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                         Праздники моей семьи Мы празднуем мой День Рождения вместе.      У моего папы такого-то числа и такого-то месяца День Рождения. У моей мамы такого-то числа и такого-то месяца День Рождения.     Мы празднуем все праздники вместе  
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