Срочно! Исследовать функцию,построить график 20 баллов,подробно на листке пожалуй??та!

Гость: Гость:

Y=3x²-x³ D(y)∈(-∞;∞) y(-x)=3x²+x³ ни четная и ни нечетная х=0 у=0 у=0 х²(3-х)=0 х=0 и х=3 (0;0) и (3;0) точки пересечения с осями y`=6x-3x²=3x(2-x)=0 x=0 x=2 _ + _ ----------------(0)--------------(2)------------------- убыв min возр max убыв ymin=y(0)=0 ymax=y(2)=12-8=4