Срочно! Исследовать функцию,построить график 20 баллов,подробно на листке пожалуй??та!

Алгебра
Срочно! Исследовать функцию,построить график 20 баллов,подробно на листке пожалуй??та!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=3x²-x³ D(y)∈(-∞;∞) y(-x)=3x²+x³ ни четная и ни нечетная х=0   у=0 у=0   х²(3-х)=0    х=0 и х=3 (0;0) и (3;0) точки пересечения с осями y`=6x-3x²=3x(2-x)=0 x=0  x=2            _                +                         _ ----------------(0)--------------(2)------------------- убыв         min возр       max  убыв ymin=y(0)=0 ymax=y(2)=12-8=4
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