1)Какие продукты образуются при сливании 20% раствора гидроксида натрия массой 200 г и раствора, содержащего 0,2 моль хлорида алюминия. Найти массу осадка. Полное решение жду. 2) цепочка превращений: азот - x - хлорид аммони...
Химия
1)Какие продукты образуются при сливании 20% раствора гидроксида натрия массой 200 г и раствора, содержащего 0,2 моль хлорида алюминия. Найти массу осадка. Полное решение жду. 2) цепочка превращений: азот - x - хлорид аммония - аммиак
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Решение во вложенииии .......
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