1)Какие продукты образуются при сливании 20% раствора гидроксида натрия массой 200 г и раствора, содержащего 0,2 моль хлорида алюминия. Найти массу осадка. Полное решение жду. 2) цепочка превращений: азот - x - хлорид аммони...

Химия

1)Какие продукты образуются при сливании 20% раствора гидроксида натрия массой 200 г и раствора, содержащего 0,2 моль хлорида алюминия. Найти массу осадка. Полное решение жду. 2) цепочка превращений: азот - x - хлорид аммония - аммиак

Автор: Гость