Упростите пожалуйста выражение: 1) 5а - (2а - 3b) - (3a + 5b) - a. 2)z+(3z-3y)-(2z-4y)-z Решите пожалуйста,умоляю
Математика
Упростите пожалуйста выражение: 1) 5а - (2а - 3b) - (3a + 5b) - a. 2)z+(3z-3y)-(2z-4y)-z Решите пожалуйста,умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5а-2а-3а-a)-(5b+3b)=получается просто 8b (z+3z-2z-z)-(4y-3y)=2+1y я не знаю правильно ли второй решила но первый он легкий
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