В ящике помещается 20 кг моркови. Сколько потребуется таких ящиков чтобы отпрпвить в магазин 675 кг моркови? Сколько кг моркови будет в последнем ящике?

Математика

В ящике помещается 20 кг моркови. Сколько потребуется таких ящиков чтобы отпрпвить в магазин 675 кг моркови? Сколько кг моркови будет в последнем ящике?

Автор: Гость