В ящике помещается 20 кг моркови. Сколько потребуется таких ящиков чтобы отпрпвить в магазин 675 кг моркови? Сколько кг моркови будет в последнем ящике?
Математика
В ящике помещается 20 кг моркови. Сколько потребуется таких ящиков чтобы отпрпвить в магазин 675 кг моркови? Сколько кг моркови будет в последнем ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
675:20=33,75 ЯЩИКОВ 33*20=660КГ В 33 ПОЛНЫХ ЯЩИКАХ 675-660=15 КГ В ПОСЛЕДНЕМ ЯЩИКЕ № 34
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
ПОМОГИИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! 8 г магния обработали раствором серной кислоты с массовой долей 20 % найти массу раствора
Математика
Математика
Помогите, пожалуйста, решить. Вертолёт делает регулярные полёты с базы на полиго??. Обычно вертолёт как туда, так и обратно летит со средней скор...