В ящике помещается 20 кг моркови. Сколько потребуется таких ящиков чтобы отпрпвить в магазин 675 кг моркови? Сколько кг моркови будет в последнем ящике?

Математика
В ящике помещается 20 кг моркови. Сколько потребуется таких ящиков чтобы отпрпвить в магазин 675 кг моркови? Сколько кг моркови будет в последнем ящике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
675:20=33,75 ЯЩИКОВ 33*20=660КГ В 33 ПОЛНЫХ ЯЩИКАХ 675-660=15 КГ В ПОСЛЕДНЕМ ЯЩИКЕ № 34  
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