Помогите, пожалуйста, решить. Вертолёт делает регулярные полёты с базы на полиго??. Обычно вертолёт как туда, так и обратно летит со средней скоростью 120 км/ч. В какой-то ветреный день в одном направлении вертолёт летел со ср...

Математика

Помогите, пожалуйста, решить. Вертолёт делает регулярные полёты с базы на полиго??. Обычно вертолёт как туда, так и обратно летит со средней скоростью 120 км/ч. В какой-то ветреный день в одном направлении вертолёт летел со средней скоростью 140 км/ч, а на обратном пути со средней скоростью 100 км/ч, так весь путь занял на 15 минут больше, чем обычно. На каком расстоянии находится база от полигона?

Автор: Гость