Помогите, пожалуйста, решить. Вертолёт делает регулярные полёты с базы на полиго??. Обычно вертолёт как туда, так и обратно летит со средней скоростью 120 км/ч. В какой-то ветреный день в одном направлении вертолёт летел со ср...
Математика
Помогите, пожалуйста, решить. Вертолёт делает регулярные полёты с базы на полиго??. Обычно вертолёт как туда, так и обратно летит со средней скоростью 120 км/ч. В какой-то ветреный день в одном направлении вертолёт летел со средней скоростью 140 км/ч, а на обратном пути со средней скоростью 100 км/ч, так весь путь занял на 15 минут больше, чем обычно. На каком расстоянии находится база от полигона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 мин = 1/4 часаобозначим расстояние от базы до полигона S, тогда туда-обратно -2S, со скоростью 120 км/ч, это займёт 2S/120 = S/60 (часов).Для ветренного дня время будет S/140 туда и S/100 обратно и их сумма на 15 мин (или 1/4 часа) больше, чем в обычный день.S/140+S/100-S/60 = 1/415S/2100+21S/2100 - 35S/2100 = 1/4S/2100 = 1/4S = 2100:4S=525 (км)Ответ: 525 км
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