Составить предложение со словом холодный
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Составить предложение со словом холодный
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Гость:
Сегодня на улице холодный ветер. Холодный воздух пришёл с Севера.
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