У белочки в дупле было 28 шишек, из них 7 шишек еловых, остальные сосновые. Во скольк?? раз у белочки было больше сосновых шишек, чем еловых?

Математика
У белочки в дупле было 28 шишек, из них 7 шишек еловых, остальные сосновые. Во скольк?? раз у белочки было больше сосновых шишек, чем еловых?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28-7=21 2)21:7=3 ответ:во 3 раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В кораблный роще 492 железных дерева,древовидных папоротников в 6 раз меньше,а монг??овых деревьев на 605 больше,чем папоротников.сколько монгровы ...
Ответить
Литература
Они защищали родину 4 б класс литературное чтение!ПЛЕЗ ОТВЕТЬТЕ
Ответить
Другие предметы
Правила проведения в театра по окружающими миру
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста 213 номер очень надо
Ответить
Русский язык
Помогите разобрать предложение по членам недалеко от дома росло дерево
Ответить