У белочки в дупле было 28 шишек, из них 7 шишек еловых, остальные сосновые. Во скольк?? раз у белочки было больше сосновых шишек, чем еловых?
Математика
У белочки в дупле было 28 шишек, из них 7 шишек еловых, остальные сосновые. Во скольк?? раз у белочки было больше сосновых шишек, чем еловых?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28-7=21 2)21:7=3 ответ:во 3 раза
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