У белочки в дупле было 28 шишек, из них 7 шишек еловых, остальные сосновые. Во скольк?? раз у белочки было больше сосновых шишек, чем еловых?

Математика

У белочки в дупле было 28 шишек, из них 7 шишек еловых, остальные сосновые. Во скольк?? раз у белочки было больше сосновых шишек, чем еловых?

Автор: Гость