В кораблный роще 492 железных дерева,древовидных папоротников в 6 раз меньше,а монг??овых деревьев на 605 больше,чем папоротников.сколько монгровы деревье растут корабльный рощзе
Математика
В кораблный роще 492 железных дерева,древовидных папоротников в 6 раз меньше,а монг??овых деревьев на 605 больше,чем папоротников.сколько монгровы деревье растут корабльный рощзе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
492:6=82-папоротников 82+605=687монгровых деревьев
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