В кораблный роще 492 железных дерева,древовидных папоротников в 6 раз меньше,а монг??овых деревьев на 605 больше,чем папоротников.сколько монгровы деревье растут корабльный рощзе

Математика

В кораблный роще 492 железных дерева,древовидных папоротников в 6 раз меньше,а монг??овых деревьев на 605 больше,чем папоротников.сколько монгровы деревье растут корабльный рощзе

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