Найдите значение выражения 2с(с-4)^2-с^2(2c-10) при с=0,2
Алгебра
Найдите значение выражения 2с(с-4)^2-с^2(2c-10) при с=0,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2с(с-4)^2-c^2(2c-10)=2c(c^2-8c+16)-c^2(2c-10)=2c(c^2-8c+16)-2c^3+10c^2=2c^3-16c^2+32c-2c^3+10c^2= -6c^2+32c = 2c(-3c+16)= 2*0,2(-3*0,2+16)= 0,4(-0,6+16)= -0,24+6,4= 6,16 Ответ: 6,16
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