Один фунт примерно равен четыремстам пятидесяти четырем граммам. Определите, ско??ько может весить бочонок с медом, если его вес от 3 до 4 футов.1кг 200гр 2) 4 кг 3) 2 кг 150 гр 4) 1200 гр 5) 1кг 190 гр.

Математика
Один фунт примерно равен четыремстам пятидесяти четырем граммам. Определите, ско??ько может весить бочонок с медом, если его вес от 3 до 4 футов.1кг 200гр 2) 4 кг 3) 2 кг 150 гр 4) 1200 гр 5) 1кг 190 гр.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Находим предельные значения веса от 454 *3 = 1362  до     454*4 = 1816 ОТВЕТ 4) ближе всего к ответу
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