Один фунт примерно равен четыремстам пятидесяти четырем граммам. Определите, ско??ько может весить бочонок с медом, если его вес от 3 до 4 футов.1кг 200гр 2) 4 кг 3) 2 кг 150 гр 4) 1200 гр 5) 1кг 190 гр.

Математика

Один фунт примерно равен четыремстам пятидесяти четырем граммам. Определите, ско??ько может весить бочонок с медом, если его вес от 3 до 4 футов.1кг 200гр 2) 4 кг 3) 2 кг 150 гр 4) 1200 гр 5) 1кг 190 гр.

Автор: Гость