Один фунт примерно равен четыремстам пятидесяти четырем граммам. Определите, ско??ько может весить бочонок с медом, если его вес от 3 до 4 футов.1кг 200гр 2) 4 кг 3) 2 кг 150 гр 4) 1200 гр 5) 1кг 190 гр.
Математика
Один фунт примерно равен четыремстам пятидесяти четырем граммам. Определите, ско??ько может весить бочонок с медом, если его вес от 3 до 4 футов.1кг 200гр 2) 4 кг 3) 2 кг 150 гр 4) 1200 гр 5) 1кг 190 гр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Находим предельные значения веса от 454 *3 = 1362 до 454*4 = 1816 ОТВЕТ 4) ближе всего к ответу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Высоты проведенные к боковым сторонам АВ и АС остроугольного равнобедренного треугольника ABC пересекаются в точке M Найдите углы треугольника если...
Математика
Английский язык
Математика
Помогите пожалуйста,простите ошибка,на другой странице ни чего нет!Простите за сложности,но не могли бы вы написать на листочке,отправить ответ фото!!
Қазақ тiлi