Поставь межлу некоторыми цифрами знак+чтобы получилась верное равенство 123456789=90

Математика
Поставь межлу некоторыми цифрами знак+чтобы получилась верное равенство 123456789=90
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 +3 +45+ 6+ 7 +8+ 9 = 90                  наверное еще есть варианты
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