Поставь межлу некоторыми цифрами знак+чтобы получилась верное равенство 123456789=90
Математика
Поставь межлу некоторыми цифрами знак+чтобы получилась верное равенство 123456789=90
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 +3 +45+ 6+ 7 +8+ 9 = 90 наверное еще есть варианты
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Помогите пожалуйста,простите ошибка,на другой странице ни чего нет!Простите за сложности,но не могли бы вы написать на листочке,отправить ответ фото!!
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