Составь и запиши предложения и используя антонимы
Русский язык
Составь и запиши предложения и используя антонимы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Погода сегодня холодный и тёплый.
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