Помогите решить дробь Пожалуйста очень нужно!!!!!!!!!!!!!

Алгебра
Помогите решить дробь Пожалуйста очень нужно!!!!!!!!!!!!!
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