Помогите решить уравнени 570:(35-х)+70=100

Математика
Помогите решить уравнени 570:(35-х)+70=100
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
570:(35-х)+70=100 570:(35-х)=30 35-х=19 х=16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите пожалуйста мини-сочинение на тему "Можно ли иногда нарушать нравственны?? правила для достижения общего блага?"
Ответить
Математика
На мельницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи. пшеницы привезли на 8 ц больш?? ,чем ржи. сколько отдельно кг ржи и пшеницы привезли , если...
Ответить
Русский язык
Укажите, сколько форм причастий можно образовать от глагола «сидеть» А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста :) sin(2x+pi/2)=0
Ответить
Литература
Чему учит рассказ "Белый пудель" Очень надооооооо
Ответить