Помогите решить уравнени 570:(35-х)+70=100
Математика
Помогите решить уравнени 570:(35-х)+70=100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
570:(35-х)+70=100 570:(35-х)=30 35-х=19 х=16
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