Помогите написать план,,Как Незнайка сочинил стихи

Литература
Помогите написать план,,Как Незнайка сочинил стихи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Незнайка сочинял стихи.Он был не очень грамотным но у него были хорошие друзья.Он сочинял смешные стихи про друзей но,им такие стихи не понравились и он потом не стал больше писать стихи
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