Что такое ЕССЕ и как его писать? плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Правильно говорить эссе. Эссе это текст ,выражающий твои мысли по поводу заданной темой . Напрмер : "как нужно общаться с родителями . " И потом пишешь ... Я считаю , что родителям нелопустимо грубить , так как они единственные кому можно доверять и кто о нас булет всю жизнь заботится и т.д.