Что такое ЕССЕ и как его писать? плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Право
Что такое ЕССЕ и как его писать? плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно говорить эссе. Эссе это текст ,выражающий твои мысли по поводу заданной темой . Напрмер : "как нужно общаться с родителями . " И потом пишешь ... Я считаю , что родителям нелопустимо грубить , так как они единственные кому можно доверять и кто о нас булет всю жизнь заботится и т.д.
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