Дети придумали шифр в котором две обычные буквы заменяют внутри зашифрованные ск??лько зашифрованных букв получают дети если зашифруют слова математика?
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Дети придумали шифр в котором две обычные буквы заменяют внутри зашифрованные ск??лько зашифрованных букв получают дети если зашифруют слова математика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. Если вместо 2 обычных пишут 3 зашифрованных, то, учитывая, что в слове МАТЕМАТИКА 10 букв, делим их по парам, получится 5 пар букв по 2 буквы. 5 двухбуквенных заменяем на 5 трёхбуквенных = получается 15 зашифрованных букв.
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