Пожалуйста помогите с уравнением x-0,731/3=5

Математика
Пожалуйста помогите с уравнением x-0,731/3=5
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Гость:
X-0,731/3=5 х-0,731=15 х=15,731
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