Пожалуйста помогите с уравнением x-0,731/3=5
Математика
Пожалуйста помогите с уравнением x-0,731/3=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-0,731/3=5 х-0,731=15 х=15,731
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Дано целое число, если оно является положит, то вычесть из него 10, или отриц, то при??авить к нему 8, или 0 то заменить его на 6. нужно сделать ...
Экономика
При цене билета на футбольный матч 4000 гривен на стадион пришло 30 тыс.человек. Когд?? цена билета поднялась до 9000 гривен,число болельщиков сокр...
Математика
Школьники посадили 4 ряда по 15 яблонь в каждом ряду и 3 ряда слив, по 11 слив в каждом ряду. Сколько всего фруктовых деревьев посадили дети?