Школьники посадили 4 ряда по 15 яблонь в каждом ряду и 3 ряда слив, по 11 слив в каждом ряду. Сколько всего фруктовых деревьев посадили дети?

Математика

Школьники посадили 4 ряда по 15 яблонь в каждом ряду и 3 ряда слив, по 11 слив в каждом ряду. Сколько всего фруктовых деревьев посадили дети?

Автор: Гость