Школьники посадили 4 ряда по 15 яблонь в каждом ряду и 3 ряда слив, по 11 слив в каждом ряду. Сколько всего фруктовых деревьев посадили дети?

Математика
Школьники посадили 4 ряда по 15 яблонь в каждом ряду и 3 ряда слив, по 11 слив в каждом ряду. Сколько всего фруктовых деревьев посадили дети?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 ряда × 15 яблонь = 60 яблонь всего 3 ряда × 11 слив = 33 сливы всего 60 + 33 = 93 дерева посадили дети.
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