Составьте простые и сложные предложения с глаголами синонимами, хотеть, желать, с??ремиться, жаждать.
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Составьте простые и сложные предложения с глаголами синонимами, хотеть, желать, с??ремиться, жаждать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотеть - не значит делать. Желать успеха может каждый, а стремиться к нему могут единицы. Он жаждет легких перемен.
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