Для двух классов купили одинаковые тетради и шариковые ручки.за 60 тетрадий и 20 ручек для одного класса заплатили 420 руб.,а за 75 тетрадей и 25 ручек для другого класса заплатили 600 руб.

Алгебра
Для двух классов купили одинаковые тетради и шариковые ручки.за 60 тетрадий и 20 ручек для одного класса заплатили 420 руб.,а за 75 тетрадей и 25 ручек для другого класса заплатили 600 руб.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считаю условие задачи неверным! Если взять тетради за "Х" , а ручки за "У", то получиться 60х + 20у = 420 рублей, 75х + 25у =600 рублей. Если их уравнять , то получиться 15х + 5у = 180 рублей. Это выражение одна четвертая от первого выражения, однако равенство в рублях этому не соответствует. 
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