Y×(y+3)×(y-3)-2y×(y+4)^2=3-y^3-16y^2 помогите...
Алгебра
Y×(y+3)×(y-3)-2y×(y+4)^2=3-y^3-16y^2 помогите...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y(y+3)(y-3) -2y(y+4)² =3 -y^3 -16y² y(y² -9) -2y(y² +8y +16) = 3 - y^3 -16y² y^3 -9y -2y^3 -16y² -32y = 3 -y^3 -16y² -y^3 -41y -16y² -3 +y^3 + 16y² =0 -41y -3 =0, -41y =3 y= -3/41
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