При добавлении в воду кристалла соли из холодильника, когда наступит тепловое равновесие?

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Будет идти одновременно два процесса: 1) растворение соли, и перемешивание солёной воды с пресной 2) нагрев оставшейся части кристалла от воды благодаря теплопередаче. Тепловое равновесие наступит тогда, когда закончится более быстрый процесс из этих двух. Это зависит от многих факторов - размер кристалла, тип соли, температура воды, и наверное много ещё чего играет роль. Рассчитать который из двух процессов будет идти быстрее - наверное можно, но сложно.