Запиши свой вопрос здесь (кратко и понятно - для отличного ответа)нужно покрасить ??уб с ребром длиной 3 см. какую плошад нужно покрасид?

Математика

Запиши свой вопрос здесь (кратко и понятно - для отличного ответа)нужно покрасить ??уб с ребром длиной 3 см. какую плошад нужно покрасид?

Автор: Гость