Почему не смотря на интенсивное истребление человеком некоторые виды животных и ??астений по-прежнему сохраняют высокую численность?
Биология
Почему не смотря на интенсивное истребление человеком некоторые виды животных и ??астений по-прежнему сохраняют высокую численность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они занесены в красную книгу и они разиножаются
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