Почему не смотря на интенсивное истребление человеком некоторые виды животных и ??астений по-прежнему сохраняют высокую численность?

Биология

Почему не смотря на интенсивное истребление человеком некоторые виды животных и ??астений по-прежнему сохраняют высокую численность?

Автор: Гость