Вычислите с помощью формул сокращённого умножения: 1)83²+33²+83*66 2)19,3²+2*19,3*30,7+30,7² 3)31,8²-2*3,18*218+21,8² 4)99*101² 5)201*199 решите пожалуйста дам 40 баллов

Гость: Гость:

1) 83²+33²+83*66 = 83²+2*83*33+33² = (83+33)² = 116²=13456 2) 19,3²+2*19,3*30,7+30,7² = (19,3+30,7)² = 50² = 2500 3) 31,8²-2*31,8*21,8+21,8² = (31,8-21,8)² = 10² = 100 4) 99*101² =(100-1)(100+1) = (100-1)(100²+200+1) = 99*10201=1009899 5) 201*199= (200+1)(200-1) = 200²-200+200-1 = 40000-1 = 39999 4 и 5 номера может у тебя неправильно переписаны?