-32/243 назовите число пятая степень которого равна
Математика
-32/243 назовите число пятая степень которого равна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень пятой степени из (-32/243)= корень пятой степени из (-32)/(243)=корень пятой степени из ((-2)^5/(3)^5)= - 2/3
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