Мотоциклист проехал 160 км со скоростью 80 км/ч. какое расстояние может проехать за то же время велосипедист , если его скорость составляет 1 /4(дроби) скорости мотоциклиста?

Математика

Мотоциклист проехал 160 км со скоростью 80 км/ч. какое расстояние может проехать за то же время велосипедист , если его скорость составляет 1 /4(дроби) скорости мотоциклиста?

Автор: Гость