Мотоциклист проехал 160 км со скоростью 80 км/ч. какое расстояние может проехать за то же время велосипедист , если его скорость составляет 1 /4(дроби) скорости мотоциклиста?

Математика
Мотоциклист проехал 160 км со скоростью 80 км/ч. какое расстояние может проехать за то же время велосипедист , если его скорость составляет 1 /4(дроби) скорости мотоциклиста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160:80=2 часа дальше находим скорость велосипедиста 20 км/ч . и находим расстояние 20 умножить на 2=40км Ответ:40км                                                     
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