Придумайте и запишите три предложения с обстоятельством места времени образа действия

Английский язык
Придумайте и запишите три предложения с обстоятельством места времени образа действия
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Гость:
We will go to the library. They played football yesterday. My mum cooks well.
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