Что внёс нового Александр Невский в общение с ордой
История
Что внёс нового Александр Невский в общение с ордой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Пока до выборов нового великого хана в Каракоруме правила вдова Гуюка — Огуль-Гаймиш, из ее рук князь получил ярлыки: Александр — на владение всей русской землей и великое киевское княжество с разоренным Киевом; 2 Александр Невский, как расчетливый политик-реалист, выбирал путь вынужденной покорности Золотой Орде. Тем самым он пытается сохранить Русь, дать ей время для того, чтобы оправиться и накопить силы для будущей борьбы, пусть даже ценой утраты части суверенитета.
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