Что внёс нового Александр Невский в общение с ордой

История
Что внёс нового Александр Невский в общение с ордой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Пока до выборов нового великого хана в Каракоруме пра­вила вдова Гуюка — Огуль-Гаймиш, из ее рук князь получил ярлыки: Александр — на владение всей рус­ской землей и великое киевское княжество с разорен­ным Киевом; 2 Александр Нев­ский, как расчетливый политик-реалист, выбирал путь вынужденной покорности Золотой Орде. Тем самым он пытается сохранить Русь, дать ей время для того, что­бы оправиться и накопить силы для будущей борьбы, пусть даже ценой утраты части суверенитета.
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