Дано целое число, если оно является положит, то вычесть из него 10, или отриц, то при??авить к нему 8, или 0 то заменить его на 6. нужно сделать программу по этому заданию. Паскаль

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Дано целое число, если оно является положит, то вычесть из него 10, или отриц, то при??авить к нему 8, или 0 то заменить его на 6. нужно сделать программу по этому заданию. Паскаль

Автор: Гость