Дано целое число, если оно является положит, то вычесть из него 10, или отриц, то при??авить к нему 8, или 0 то заменить его на 6. нужно сделать программу по этому заданию. Паскаль
Информатика
Дано целое число, если оно является положит, то вычесть из него 10, или отриц, то при??авить к нему 8, или 0 то заменить его на 6. нужно сделать программу по этому заданию. Паскаль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови: begin var num:integer; //Создаем переменную для хранения числа readln(num); //Считываем число if (num > 0) then num := num - 10 //Если > 0 else if (num < 0) then num := num + 8 //Если < 0 else num := 6; //Если = 0 writeln(num); //Выводим end. Пример: Ввод: 15 Вывод: 5 -------------- Ввод: -8 Вывод: 0 -------------- Ввод: 0 Вывод: 6 ... Если не сложно нажми "Спасибо" ;)
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