Горький Детство отличия между книгой и фильмом? Пожалуйста напишите побыстрее!

Литература
Горький Детство отличия между книгой и фильмом? Пожалуйста напишите побыстрее!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну в книге подробнее чем в фильме
Не нашли ответ?
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