Обратите в десятичные дроби 9/7, 7/40, 11/400, 21/168, 35/280, 47/376
Математика
Обратите в десятичные дроби 9/7, 7/40, 11/400, 21/168, 35/280, 47/376
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/7=1.285714 7/40=0.175 11/400=0.0275 21/168=0.125 35/280=0.125 47/376=0.125
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